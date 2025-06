Conheça 3 benefícios da fibra conhecida como “Ozempic natural”

Você pode nunca ter ouvido falar do glucomanano, mas essa fibra solúvel extraída da raiz de konjac, uma planta asiática, vem ganhando destaque entre os nutricionistas por seus efeitos no controle do apetite, no funcionamento intestinal e na regulação da glicose no sangue.

Segundo a nutricionista Cibele Santos, o glucomanano age como um gel no estômago, ocupando espaço e retardando o esvaziamento gástrico, o que prolonga a sensação de saciedade. “Ele é um excelente recurso para quem está em processo de perda de peso ou precisa controlar os níveis de açúcar no sangue, especialmente em casos de pré-diabetes e diabetes tipo 2”, explica a profissional.

Ela também destaca os benefícios para a saúde digestiva: “Por ser uma fibra, o glucomanano contribui para o trânsito intestinal, prevenindo a constipação e favorecendo o equilíbrio da microbiota intestinal.” Para quem deseja consumir, a especialista recomenda adicionar a fibra em smoothies e sopas.

Atenção no consumo

Cibele Santos ressalta que o glucomanano não é aprovado pela Anvisa como substância permitida em suplementos alimentares e não pode ser comercializado como um. Ele é um aditivo alimentar.

A especialista também faz um alerta importante sobre possíveis alergias: pessoas com hipersensibilidade à substância, gestantes, lactantes, crianças, indivíduos com condições médicas pré-existentes ou que utilizam outros medicamentos devem redobrar a atenção e consultar um profissional de saúde antes de iniciar o uso do suplemento.

Lembre-se: sempre consulte um profissional da saúde antes de iniciar qualquer complemento alimentar.