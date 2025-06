Conheça a Diaba Loira do CV, traficante que meteu bala na PM e fugiu

Uma traficante conhecida como Diaba Loira do Comando Vermelho foi vista “metendo bala” na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) durante uma operação realizada na madrugada dessa terça-feira (3/6), na comunidade na Gardênia Azul, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio de Janeiro.

Durante o confronto, a faccionada, que se exibe nas redes sociais sempre carregando um fuzil, conseguiu fugir. O nome real dela não foi divulgado.

Fotos da Diaba Loira:

Diaba Loira do CV

Faccionada do CV costuma ostentar um fuzil

Diaba Loira “meteu bala” na PM do Rio durante operação

Um integrante do CV conhecido como VK foi morto e um outro criminoso da mesma facção, preso, durante a operação.

Confronto com a milícia

Moradores da Gardênia Azul, comunidade controlada pelo Comando Vermelho (CV), vivem no meio das disputas entre milicianos e a facção criminosa.

Diante essa disputa territorial, em janeiro deste ano, a população local esteve na mira dos traficantes, que expulsavam os residentes que não comprovassem ser donos dos imóveis onde moravam.