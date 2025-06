Conheça a musa de Nuno Mendes e veja como ela reagiu à conquista do craque

Aos 22 anos, Nuno Mendes vive um momento verdadeiramente glorioso, tanto a nível coletivo como individual. O jovem lateral-esquerdo tem somado conquistas atrás de conquistas, numa sequência impressionante que o coloca entre os protagonistas do futebol europeu.

Depois de se sagrar campeão francês ao serviço do Paris Saint-Germain, Nuno Mendes conquistou a tão desejada Liga dos Campeões há pouco mais de uma semana, num duelo frente ao Inter de Milão. Agora, junta mais um troféu à sua já valiosa coleção: a Liga das Nações, conquistada com a Seleção Nacional.

Como se não bastasse, Nuno Mendes foi eleito o melhor em campo na final diante da Espanha e ainda o melhor jogador da Final Four da Liga das Nações. O ex-jogador do Sporting foi decisivo nas duas partidas da Final Four: na meia-final frente à Alemanha, fez uma assistência crucial; na final, marcou o primeiro golo da partida (e o seu primeiro por Portugal) e ainda serviu Cristiano Ronaldo para o segundo.

Por detrás deste percurso brilhante está também uma forte base emocional. A musa que inspira Nuno Mendes fora das quatro linhas é Thalyta Silva, modelo brasileira, com quem mantém uma relação há já algum tempo.

Apesar de viverem um romance discreto, Thalyta não esconde o orgulho que sente pelas conquistas do seu companheiro. Na vitória do PSG na Liga dos Campeões, partilhou nas redes sociais fotos ao lado do craque português, celebrando o momento a dois. Agora, após a conquista da Liga das Nações, voltou a assinalar a ocasião.

Na sua conta de Instagram, Thalyta partilhou uma fotografia de Nuno Mendes a segurar o troféu individual conquistado, acompanhada de uma legenda simples, mas carregada de significado: “Teu ano.”