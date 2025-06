Conheça a pós-graduação EAD para técnicos do setor hoteleiro

O setor hoteleiro está em crescimento está em crescimento e busca cada vez mais profissionais qualificados para o mercado. A indústria hoteleira no Brasil em 2024 registrou uma previsão de investimentos de R$ 8,4 bilhões em quatro anos, um aumento de 26,9% em relação à perspectiva de 2023, de acordo com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (InFOHB).

Profissionais que atuam ou possuem alguma formação no setor podem apostar na pós-graduação em gestão de negócios em hotelaria para complementar o currículo e adquiri novos conhecimentos. O curso é oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) por meio do modelo de ensino a distância (EAD), facilitando para alunos que precisam trabalhar ou que possuem algum empecilho em frequentar a sala de aula presencial.

A formação ajuda a desenvolver competências para planejar, administrar e gerenciar meios de hospedagem proporcionando qualidade ao público. O aluno também vai aprender a analisar analisar indicadores de desempenho, relatórios econômicos e operacionais, com o objetivo de melhorar o retorno financeiro e a imagem do empreendimento.

O turismo, assim como a hotelaria, também tem demonstrado ser um grande aliado da economia e da geração de emprego e renda. De acordo com o Ministério do Turismo, o ano de 2024 se consagrou como o melhor da história para o turismo internacional no Brasil, com recorde de 6.773.619 turistas estrangeiros no ano, um crescimento de 14,6% em comparação a 2023.

Veja algumas opções de cursos:

Técnico em hospedagem: responsável por executar os serviços de hospitalidade e lazer. O curso forma profissionais que tenham conhecimento de toda a dinâmica do hotel para tomar decisões, coordenar e trabalhar em equipe.

Técnico em eventos: responsável por organizar e coordenar eventos de todos os tipos, desde o planejamento até a avaliação do resultado final. Eles são muito solicitados quando se trata da hotelaria, área na qual é necessário atender às demandas dos eventos e coordenar sua realização.

Técnico em turismo: trabalha diretamente com os turistas, apresentando todas as características do lugar visitado. O curso ensina a organização dos roteiros turísticos, as técnicas de guia e como personalizar uma experiência para cada turista.