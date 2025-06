Conheça as candidatas à Rainha do Rodeio da ExpoBujari 2025 e vote em sua favorita

A XIII Expobujari 2025, marcada para acontecer entre os dias 26 e 29 de junho, promete movimentar o município com atrações culturais, rodeios e muito entretenimento. E uma das tradições mais aguardadas do evento já tem data confirmada: no dia 14 de junho, será realizada a escolha da Rainha do Rodeio!

A Expobujari é um evento tradicional que celebra a cultura rural, valoriza a economia local e oferece atrações para todas as idades. A escolha da rainha é sempre um dos momentos mais prestigiados, reunindo familiares, torcidas organizadas e toda a comunidade. Fique ligado em nossas redes sociais e participe da enquete! Sua escolha faz parte da história da Expobujari 2025.

Neste ano, nove candidatas disputam a faixa de rainha e o título simbólico de representante oficial do charme e da força da mulher bujariense na maior feira agropecuária da região.

As candidatas são:

O ContilNet preparou uma enquete para saber qual a sua candidata favorita. VOTE!