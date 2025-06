Conheça o curso técnico para quem quer atuar no setor de administração

A área de gestão tem várias opções de cursos para quem deseja atuar no setor, com tempo mais curto de duração e com empregabilidade rápida. Uma das opções para os interessados é o técnico em administração.

O profissional é responsável por auxiliar em processos de gestão, contribuindo para o funcionamento e a organização de locais empresariais.

Com duração de 12 meses, forma profissionais aptos para executar atividades administrativas relacionadas aos processos de gestão de pessoas, de operações logísticas, gestão de materiais e patrimônio, de marketing, de vendas e de finanças.

Veja outras opções no setor de gestão:

Técnico em logística

Capacita profissionais para gerenciar processos logísticos para otimizar recursos e reduzir custos na cadeia de suprimentos. Isso envolve desenvolver habilidades para gerenciar movimentação, armazenagem e distribuição de produtos de maneira eficaz, garantindo assim uma gestão de logística mais eficiente e rentável.

Técnico em recursos humanos

Capacita os alunos para desenvolverem atividades de suporte em gestão de recursos humanos, incluindo recrutamento e seleção de talentos, planejamento e execução de treinamentos e desenvolvimento de equipes.