Conheça o técnico que atua em consultórios e clínicas odontológicas

O técnico em saúde bucal é um profissional essencial nas clínicas e consultórios odontológicos. Ele assume a responsabilidade de dar assistência ao dentista durante os procedimentos e atendimentos.

No mercado de trabalho, esse profissional é amparado pela Lei nº 11.889/2008, que obriga a contratação de um técnico em saúde consultórios odontológicos. Ele também precisa ser registrado no Conselho Federal de Odontologia (CFO) após formado no curso técnico.

Leia também

Os técnicos são aptos para preparar o atendimento, remover suturas, aplicar medidas de biossegurança no descarte e armazenamento de produtos e resíduos odontológicos, selecionar moldeiras, realizar profilaxia dentárias e outros procedimentos.

O curso de 2 anos e meio tem a grade curricular compostas pelas disciplinas de anatomia e fisiologia bucal, radiologia bucal, técnicas de higiene dental, periodontia, técnicas restauradoras, noções em cirurgia odontológica.

Veja outros cursos técnicos na área da saúde

Técnico em enfermagem

O profissional é responsável por oferecer assistência aos pacientes nos ambientes hospitalares. O técnico atua sob a supervisão do enfermeiro e assume cuidados específicos do paciente, como monitoramento de sinais vitais, administração de medicações, auxílio em procedimentos médicos, coleta de amostras, entre outros.

Técnico em hemoterapia

O técnico em hemoterapia atua em bancos de sangue, hospitais e laboratórios de análises clínicas, empresas e indústrias de produtos de hemoderivados (produtos obtidos a partir do fracionamento do plasma por processos físico‑químico). Ele é responsável por realizar várias etapas importantes da doação de sangue, inclusive os testes que garantem a segurança do material coletado.

Técnico em óptica

Esses profissionais atuam em serviços como o aviamento de prescrições ópticas, venda de produtos e serviços ópticos, confecção de óculos, adaptação e ajuste de lentes de contato, além da elaboração de laudos técnicos para lentes oftálmicas, armações, óculos e lentes de contato.