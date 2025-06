Conheça os mísseis que podem mudar os rumos da guerra na Ucrânia

A guerra na Ucrânia pode entrar em uma nova fase com o uso de mísseis de longo alcance fornecidos por países ocidentais. Armas como o ATACMS (EUA), Storm Shadow (Reino Unido) e Taurus (Alemanha) estão no centro de uma estratégia que pode mudar o rumo do conflito, ao permitir que as forças ucranianas atinjam alvos a centenas de quilômetros de distância, inclusive dentro do território russo.

Na última semana, após uma nova escalada do conflito, que já perdura há três anos no leste europeu, o governo da Alemanha liberou ataques da Ucrânia contra o território da Rússia com armas de origem do país. Segundo o chefe da diplomacia alemã, Friedrich Merz, a decisão vai possibilitar que o país liderado por Volodymyr Zelensky possa “se defender”.

Merz e Zelensky anunciaram na quarta-feira (28/5) que Alemanha e Ucrânia pretendem desenvolver juntas a produção industrial de mísseis de longo alcance. A estratégia visa aumentar a pressão sobre a Rússia.

Com o anúncio da nova parceria bélica, vale relembrar os mísseis fornecidos ao governo ucraniano pelos aliados franceses, norte-americanos e ingleses, que podem ser utilizados contra o território russo. Estados Unidos e Reino Unido autorizaram, assim como a Alemanha, tal manobra ofensiva.

Conheça os mísseis fornecidos

Os mísseis ATACMS (Sistemas de Mísseis Táticos do Exército dos EUA) são projetados para lançamentos a partir de sistemas HIMARS e alcançam até 300 km. Recentemente, os Estados Unidos liberaram o uso pela Ucrânia contra alvos em solo russo, sob determinadas condições, aumentando consideravelmente a capacidade ofensiva de Kiev.

Já o Storm Shadow, é um míssil britânico, lançado por aviões com alcance de até 560 km. Ele tem sido usado pela Ucrânia para atingir instalações militares e depósitos de munição em regiões ocupadas pela Rússia. Com precisão cirúrgica e perfil de voo furtivo, é uma das armas mais temidas pelo Kremlin – sendo a principal “pedra no sapato” do governo russo.

O Taurus, míssil alemão semelhante ao Storm Shadow, foi liberado pelo governo da Alemanha, recentemente. Com alcance estimado em 500 km, consegue penetrar estruturas fortificadas e representa uma ameaça estratégica significativa a alvos bem protegidos.

Kremlin preocupado

A autorização para o uso dessas armas em território russo gera preocupação em Moscou, que acusa o Ocidente de escalar o conflito. O presidente Vladimir Putin alertou que esse tipo de apoio pode ter consequências graves e provocar retaliações mais intensas — classificando a medida como “muito perigosa”.

Por outro lado, os aliados da Ucrânia defendem que o país tem o direito de se defender e de atacar bases de onde partem ameaças diretas. A discussão está centrada nos limites da ajuda militar ocidental e nos riscos de uma escalada que envolva diretamente a OTAN.

Nova rodada de negociações em breve

Após uma nova e forte escalada no conflito, a Rússia propôs à Ucrânia a realização de uma nova rodada de negociações de paz em 2 de junho, na cidade de Istambul, na Turquia.

O anúncio foi feito pelo ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, que afirmou que a delegação russa está pronta para apresentar um memorando detalhado com propostas para superar as causas profundas do conflito.

Na última rodada de diálogos, mediada pelo governo turco, os representantes de Moscou e Kiev não chegaram a um consenso.

A liberação do uso de mísseis, e a nova parceria bélica entre os ucranianos e alemães deve ser pauta — e empecilho — da nova rodada de negociações em busca de um possível cessar-fogo.

Impacto no campo de batalha

Na prática, os novos mísseis oferecem à Ucrânia a chance de minar a retaguarda logística russa, interrompendo linhas de suprimento, atacando depósitos de armas e enfraquecendo o moral das tropas invasoras.

De todo modo, o uso dessas armas exige cautela. Além das implicações diplomáticas, há o risco de que alvos civis sejam atingidos ou que o conflito extrapole ainda mais as fronteiras ucranianas. O equilíbrio entre vantagem militar e prudência estratégica será necessário prevalecer.