Conmebol multa técnico por terno de “oncinha” usado em jogo. Entenda

Algoz do Corinthians na Libertadores deste ano, o técnico Segundo Castillo, do Barcelona de Guayaquil, foi multado pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). O treinador foi penalizado por conta de um dos trajes inusitados que costuma utilizar nas partidas do clube equatoriano.

Segundo Castillo

O equatoriano na Libertadores

Jogo contra o River Plate

Look do treinador

Castillo foi punido em 50 mil dólares (cerca de R$ 280 mil). O valor deve ser descontado diretamente da cota que o Barcelona de Guayaquil receberá pelos direitos televisivos de jogos organizados pela Conmebol. A situação foi registrada pela entidade no jogo entre os equatorianos contra o River Plate. O duelo foi vencido pelos argentinos por 3 x 2. A roupa em questão, é o terno animal print, também chamado de “oncinha”.

De acordo com a Conmebol, Castillo infringiu o Artigo 6.3.3 do Manual de Clubes. O treinador utilizou roupas de uma marca não autorizada enquanto estava à beira do gramado. Além disso, um broche que o treinador usou em uma das partidas seria de uma casa lotérica, como parte de estratégia comercial, o que não é permitido.

“O marketing de emboscada será considerado qualquer tentativa de uma entidade, marca ou pessoa não autorizada de obter uma associação indevida de seus produtos ou serviços ou de sua imagem comercial com qualquer torneio organizado pela Conmebol, seja nas redes sociais, outras mídias ou fisicamente em áreas ao redor do local da partida ou locais destinados a promover o evento, como fan zones e locais de hospitalidade”, disse a Conmebol em nota.

Castillo viralizou durante partidas da Libertadores deste ano com suas vestimentas à beira do gramado. Contra o Corinthians, na fase prévia da competição, esteve com um smoking branco e preto. Em outros jogos, chegou a vestir um terno rosa e um com estampa de oncinha.