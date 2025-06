Construção de rampa de acesso às margens do Rio Iaco, em Sena Madureira está em fase avançada

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), informou nesta quarta-feira (18), que os serviços de construção de uma rampa de acesso no Rio Iaco, em Sena Madureira está em fase avançada.

As equipes do órgão atuam na execução da estrutura, que terá 90 metros de extensão e recebeu investimento de R$ 2 milhões, fruto de emenda parlamentar do ex-deputado federal Gerlen Diniz.

A obra tem como objetivo facilitar o escoamento da produção local e melhorar as condições de trabalho das comunidades ribeirinhas.

Segundo a presidente do Deracre, Sula Ximenes, a construção da rampa será fundamental para agilizar o transporte de produtos e trazer mais qualidade de vida para os ribeirinhos.