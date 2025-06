ContilNet é homenageado durante sessão solene de comemoração dos 50 anos da ExpoAcre

O ContilNet foi homenageado durante a sessão solene da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), realizada nesta quarta-feira (4), em comemoração aos 50 anos de história da ExpoAcre.

Quem recebeu o reconhecimento das mãos do governador Gladson Cameli e dos deputados Afonso Fernandes e Pablo Bregense foi a sócia-proprietária do site, Wania Pinheiro.

Na ocasião, Wania agradeceu ao Parlamento pela iniciativa e destacou que o site possui uma longa trajetória de coberturas jornalísticas da feira agropecuária. Emocionada, citou o jornalista e colunista Douglas Richer — falecido no início do ano — como um dos grandes influenciadores da presença do ContilNet na ExpoAcre.

“Quero aqui agradecer aos deputados e ao governador Gladson Cameli pelo reconhecimento. O ContilNet, há muitos anos, se dedica à cobertura da ExpoAcre, com muita entrega dos nossos profissionais e qualidade. São inúmeras matérias e uma transmissão ao vivo que têm nos proporcionado grande reconhecimento por parte da sociedade”, afirmou.

“Lembro aqui, com muita emoção e carinho, que o Douglas foi o grande incentivador desse projeto, para que entrássemos com tudo na festa, tendo um espaço para transmissões e entrevistas. Esse reconhecimento e homenagem também são dele e de todos os colaboradores do ContilNet”, acrescentou a empresária.

Quem também participou da entrega foi o editor-chefe do site, Matheus Mello, que comentou sobre a importância da homenagem e garantiu a presença do portal na edição de 50 anos da feira, tanto em Rio Branco quanto em Cruzeiro do Sul.

“É muito importante saber que o nosso trabalho é visto, admirado e reconhecido por tantas pessoas, inclusive pela Aleac e pelo Governo, que desempenham um papel tão fundamental no nosso Acre. Neste ano, estaremos juntos mais uma vez para transmitir a ExpoAcre em Rio Branco e a Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, com o mesmo entusiasmo de sempre”, concluiu.

Outras figuras ilustres que participam da feira desde suas primeiras edições também foram homenageadas.

A Expoacre acontece entre os dias 1º e 6 de julho, em Cruzeiro do Sul, e de 26 de julho a 3 de agosto, em Rio Branco.