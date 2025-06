ContilNet e Orna Audiovisual lançam documentário sobre o drama da BR-364: “Um pedido de socorro do Acre”

O ContilNet, em parceria com a Orna Audiovisual, percorreu os 635 km que ligam Rio Branco a Cruzeiro do Sul, entre os dias 5 e 7 de junho, para registrar em detalhes a situação crítica da BR-364.

O documentário, lançado neste sábado (21), foi produzido durante uma caravana promovida pela Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), com o objetivo de mostrar as precárias condições da principal rodovia do estado.

Ao longo do percurso, além das crateras de grandes proporções, a comitiva formada por deputados, autoridades e representantes de órgãos públicos parou em vários trechos praticamente destruídos pela erosão.

Ponte do Rio Caeté: interditada e em reforma

Um dos pontos de parada foi a Ponte do Rio Caeté, próximo ao município de Sena Madureira. A estrutura foi interditada devido a problemas de movimentação do solo e, por isso, passará por reforma. Para garantir o tráfego de veículos durante as obras, uma ponte metálica provisória foi instalada.

No local, a equipe do ContilNet conversou com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Ricardo Araújo. Ele detalhou o andamento dos trabalhos e afirmou que o tráfego na ponte deve ser restabelecido até outubro.

“Essa é uma obra emergencial. Vamos construir um pilar provisório, com prazo de execução de cerca de quatro meses. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 14 milhões. Se Deus quiser, em outubro os veículos já estarão passando por aqui”, explicou Ricardo.

Solução definitiva: reconstrução completa da BR-364

Segundo o superintendente, a solução definitiva para a BR-364 será a reconstrução completa da rodovia, utilizando a tecnologia de macadame hidráulico – um método que consiste na compactação de pedras britadas com aglomerantes, garantindo maior durabilidade.

“O problema é o custo elevado. Com os recursos que temos hoje, só conseguiríamos recuperar entre 40 e 60 quilômetros. Caso a proposta do deputado Nicolau Júnior avance, vamos acelerar a licitação em Brasília para dar início o mais rápido possível às obras”, completou.

Após a vistoria na ponte, a comitiva seguiu para Tarauacá, onde os parlamentares discutiram os investimentos necessários para a rodovia.

O deputado Nicolau Júnior, que liderou a caravana, reforçou o apelo ao Governo Federal.

“Essa BR é um sonho do Acre. Ela está em condições muito ruins. Nosso objetivo aqui é um pedido de socorro. Precisamos que o Governo Federal antecipe essa licitação para a reconstrução. A bancada federal também precisa nos ajudar. Estamos todos unidos, mas sem recursos não conseguiremos fazer nada. Essa é uma luta de todos: da classe política e da população, para garantir uma vida menos cara e mais digna a quem depende da BR-364”, destacou o presidente da Aleac.

Caminhoneiro relata sofrimento na estrada: “Dois dias para um trajeto que deveria durar um”

Um dos depoimentos mais marcantes registrado pela equipe do ContilNet foi o do caminhoneiro cearense Édson Alves de Lima, com mais de 20 anos de experiência nas estradas.

Acampado em um posto de combustível em Cruzeiro do Sul, enquanto aguardava uma nova carga para retornar ao Ceará, Édson preparava suas refeições em um pequeno fogão acoplado ao caminhão.

“Essa BR está em estado de abandono. Nunca vi algo assim. É buraco atrás de buraco. Quebrei as balanças do caminhão, estão todas trincadas. Uma viagem que deveria durar um dia, agora leva dois. Em 20 anos de estrada, essa é a pior rodovia que já enfrentei”, desabafou.

Impacto direto na economia: prejuízo para empresários e consumidores

O empresário Edivaldo Nascimento, representante do grupo Honda na região, também compartilhou as dificuldades enfrentadas por quem depende da BR-364 para o transporte de mercadorias.

Com duas décadas de atuação no Acre, Nascimento revelou que o mau estado da estrada tem causado sérios prejuízos.

“As motocicletas chegam com avarias por causa dos buracos. É praticamente impossível receber uma carreta sem pelo menos meia dúzia de motos danificadas. Isso gera um prejuízo enorme para a empresa”, relatou.

Ele destacou ainda que as más condições da rodovia afetam diretamente os preços ao consumidor.

“O lucro já está muito menor. Se reduzirmos os prejuízos, conseguimos melhorar as condições de venda para os clientes e diminuir os custos para a população local”, concluiu.

Deputados fazem manifesto em prol da BR

Ao final da caravana, os deputados estaduais realizaram um manifesto coletivo em defesa da BR-364. O documento, assinado por todos os parlamentares presentes, foi enviado a Brasília como um apelo de urgência para que os trabalhos de recuperação da rodovia sejam priorizados.

O manifesto representa a união de esforços entre o Legislativo acreano e demais autoridades em prol da mobilidade, segurança e desenvolvimento econômico do estado.

O evento foi encerrado com um café da manhã na manhã de sexta-feira, na Associação Comercial de Cruzeiro do Sul. Durante o encontro, os participantes discutiram os próximos passos e reforçaram a mobilização em defesa da BR-364, considerada vital para o Acre.

Assista ao documentário completo na íntegra: