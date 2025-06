“Coordenadas para a polícia prender ela em flagrante”: youtuber revela localização de Zambelli nos EUA

Em meio à repercussão de sua prisão preventiva decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) teve sua localização exata nos Estados Unidos revelada pelo youtuber brasileiro Geo Pasch. Conhecido na internet por produzir conteúdos com base no jogo Geoguessr, que consiste em identificar locais a partir de referências visuais limitadas, Pasch apontou que a parlamentar estava na entrada de um centro comercial em Fort Lauderdale, na Flórida.

Geo Pasch divulgou a descoberta em um post na rede social X, no qual compartilhou as coordenadas geográficas com a seguinte legenda: “Coordenadas para a polícia prender ela em flagrante”. As informações foram checadas pela equipe de reportagem, que confirmou a correspondência entre os prédios que aparecem ao fundo da gravação feita por Zambelli e as imagens disponíveis no Google Maps. O local exato fica na Galt Ocean Drive, uma região cercada por condomínios residenciais, muito parecidos com os que aparecem nas transmissões feitas pela deputada na última terça-feira (3).

Apesar de ter admitido que estava na Flórida, Zambelli evitou revelar detalhes sobre sua localização precisa. Na ocasião, ela fazia uma live em que criticava o pedido de prisão preventiva apresentado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que classificou como “inconstitucional”. No entanto, o ministro Alexandre de Moraes acatou a solicitação e expediu a ordem de prisão nesta quarta-feira (4).

No vídeo, amplamente compartilhado por páginas bolsonaristas, a deputada bolsonarista também anunciou sua intenção de se licenciar do mandato e seguir para a Itália, país do qual afirma ter cidadania. Segundo ela, a viagem faz parte de uma estratégia para iniciar uma campanha internacional contra o Supremo Tribunal Federal, semelhante à empreendida pelo deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

A parlamentar foi condenada em maio pelo STF a 10 anos de prisão e à perda do mandato, após ser considerada culpada por participação na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) ao lado do hacker Walter Delgatti. Com a decisão, ela ficou inelegível por oito anos, mas ainda pode recorrer da sentença. Apesar disso, Zambelli deixou o Brasil alegando estar sendo vítima de perseguição judicial.

O local onde a deputada foi identificada, Fort Lauderdale, é uma cidade costeira na região metropolitana de Miami, conhecida por suas praias e condomínios de alto padrão. A principal via da área, o North Ocean Boulevard, passa próximo ao ponto onde Zambelli gravou o vídeo que gerou a revelação de sua localização.