Copa do Mundo de Clubes: confira os jogos das oitavas de final desta segunda-feira

A disputa pelo título da Copa do Mundo de Clubes vai se afunilando. Nesta segunda-feira (30 de junho de 2025), a competição conhecerá mais dois classificados às quartas de final. Quatro clubes já estão garantidos na próxima fase.

As quartas de final do Mundial serão disputadas nos dias 4 e 5 de julho. Palmeiras, Chelsea, PSG e Bayern de Munique já estão classificados.

Nesta segunda-feira, Inter de Milão x Fluminense disputam a primeira vaga nas quartas de final do dia, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Bank of America, em Charlotte, na Carolina do Norte. Manchester City x Al-Hilal fazem o segundo jogo, às 22h, no Estádio Camping World, na Flórida.

Agenda de jogos desta segunda-feira (30/6)

Inter de Milão x Fluminense – 30 de junho – 16h

Manchester City x Al-Hilal – 30 de junho – 22h

Fonte: Metrópoles

