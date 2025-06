Corajosa? Em viagem à China, Virginia experimenta cérebro, prato típico do país

Virginia Fonseca embarcou para a China em uma viagem de trabalho e aproveitou a oportunidade para conhecer as tradições do país asiático. Durante um jantar com amigos e a sócia, Samara Pink, a influenciadora registrou o momento em que experimenta uma comida bastante exótica: cérebro. E, claro, deu seu veredito sobre o prato.

“Bom, normal. É uma textura meio estranha”, confessou ao provar a iguaria típica da culinária chinesa. “Textura muito estranha e muito apimentado”, completou na legenda do vídeo.

Além do cérebro, a equipe da empresária provou outros alimentos como espetinho de carne de cordeiro e gyoza (bolinho de massa fina recheado) de carne de porco. No país, pratos com cérebro de porco ou coelho são servidos em sopas ou em cozidos com molhos fortes em diversas regiões.

A influenciadora também visitou outro país da Ásia recentemente. Ao lado do ex-marido, Zé Felipe, Virginia fez um tour pelo Japão em abril deste ano, durante uma viagem de casal. Mas, apenas um mês depois, em maio, anunciaram o fim do casamento de cinco anos.