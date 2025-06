Coreia do Norte sofre ‘apagão’ cibernético que derruba sites oficiais

Diversos sites oficiais da Coreia do Norte, incluindo órgãos estatais e o ministério das Relações Exteriores, ficaram temporariamente inacessíveis na manhã de sábado (6). Entre os sites afetados estavam a agência estatal de notícias KCNA, o jornal Rodong Sinmun, o ministério e a companhia aérea Air Koryo.

A instabilidade no acesso durou algumas horas e foi restabelecida por volta das 15h50, horário local. As causas da falha ainda não foram confirmadas. Casos similares já ocorreram anteriormente, incluindo um incidente em janeiro de 2022, quando os principais sites norte-coreanos ficaram fora do ar por cerca de seis horas, suspeitando-se na época de um ataque distribuído de negação de serviço (DDoS).

Os problemas recorrentes levantam questões sobre a segurança digital na Coreia do Norte, embora o regime mantenha rígido controle sobre sua infraestrutura de internet.