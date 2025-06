Corinthians afasta gerente da Arena por denúncia de assédio moral

A diretoria do Corinthians anunciou, neste sábado (7/6), que decidiu afastar Lucio Blanco (foto abaixo) do cargo de gerente de arrecadação da Neo Química Arena, casa corintiana.

O dirigente teria cometido assédio moral contra uma funcionária do departamento. O clube e a Polícia Civil investigam o caso.

Lucio Blanco foi afastado do cargo após denúncia de assédio moral

Ele era gestor de arrecadação da Neo Química Arena.

Osmar Stabile assumiu como presidente interino do Corinthians

Durante a realização de um evento na Neo Química Arena, Lucio Blanco teria tratado uma funcionária de forma agressiva. Em nota, a atual direção do Corinthians afirma que as denúncias contra o dirigente não foram investigadas pela gestão anterior, de Augusto Melo.

Um substituto para o cargo e gerente de arrecadação da Neo Química Arena ainda não foi definido pelo clube.

Confira a nota do Corinthians:

“O Sport Club Corinthians Paulista informa por meio de seu presidente em exercício, Osmar Stabile, que tomou conhecimento do caso, afastou o funcionário de suas atribuições nesta sexta-feira (06) e instaurará procedimento investigatório interno para a apuração minuciosa dos fatos.

Se comprovados, comportamentos semelhantes de quaisquer colaboradores do Corinthians não serão tolerados pela atual gestão.

O clube investiga, ainda, quais os canais de amparo aos funcionários foram acionados e os motivos pelos quais as denúncias do referente caso não foram levadas adiante”.