Coronel da PM é preso após fuga, tiroteio e sinais de embriaguez em blitz da Lei Seca

Um oficial da Polícia Militar de Rondônia, com posto de tenente-coronel e 44 anos de idade, foi detido na madrugada deste domingo (1º), na zona Norte de Porto Velho, após protagonizar uma fuga em alta velocidade, durante a qual houve disparos de arma de fogo efetuados por agentes da lei. O militar é acusado de conduzir veículo sob efeito de álcool e praticar direção perigosa.

A ocorrência teve início nas imediações da Avenida Tiradentes, próximo ao Comando Geral da PM, onde o condutor, a bordo de um automóvel Fiat Siena, desobedeceu a ordem de parada imposta por agentes da Operação Lei Seca. Ao ser abordado, o oficial teria se identificado como “coronel” e afirmado que não seria submetido à fiscalização, empreendendo fuga imediatamente.

Equipes da Polícia Militar, utilizando motocicletas, iniciaram uma perseguição pelas vias da capital. Durante a ação, o suspeito realizou manobras arriscadas, trafegou em alta velocidade e, em determinado momento, tentou derrubar um dos policiais com o veículo. Diante do risco iminente, os agentes efetuaram disparos nos pneus do automóvel, a fim de neutralizar a ameaça.

O veículo foi interceptado somente após o condutor acessar um condomínio no bairro Industrial. No entanto, mesmo cercado, o militar tentou fugir a pé ao ser levado de volta ao ponto inicial da blitz, sendo necessário o uso de spray de pimenta para contê-lo.

Apesar de apresentar sinais evidentes de embriaguez — como fala alterada, instabilidade motora e odor etílico — o suspeito recusou-se a realizar o teste do etilômetro (bafômetro). Com base na documentação lavrada pelos agentes, foi decretada sua prisão em flagrante.

O oficial foi conduzido ao Departamento de Flagrantes para as devidas providências legais. Informações extraoficiais indicam que o referido policial já teria se envolvido em outras ocorrências semelhantes, incluindo episódio anterior de condução sob efeito de álcool.