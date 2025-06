Coronel Tadeu assume mandato no lugar de Carla Zambelli após cassação

Na noite de segunda-feira (16/6), o deputado Coronel Tadeu (PL-SP) tomou posse para seu segundo mandato na Câmara dos Deputados, integrando a 57ª legislatura. Ele assume o cargo após a perda de mandato de Carla Zambelli, que está foragida na Itália após ser condenada a dez anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Durante a cerimônia de posse, o parlamentar fez o juramento oficial, comprometendo-se a “manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem-estar do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil”.

Câmara envia à CCJ processo de cassação de Carla Zambelli após condenação no STF A parlamentar está atualmente na Itália e foi incluída na lista de foragidos da Interpol

Ao subir à tribuna, Coronel Tadeu foi recepcionado com votos de boas-vindas por colegas parlamentares. Em seu discurso, agradeceu aos eleitores paulistas pela confiança e destacou os desafios que, segundo ele, o país enfrenta nas áreas econômica e de segurança pública.

“Agradeço ao povo de São Paulo, que sempre acreditou no meu trabalho e deposita confiança na minha palavra. Nosso país enfrenta desafios sérios, especialmente nas áreas econômica e de segurança, onde é o cidadão quem mais sofre”, afirmou.

O deputado também reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil. Reafirmo meu compromisso com o desenvolvimento de São Paulo e do Brasil, trabalhando com seriedade e responsabilidade por um futuro melhor para todos”, acrescentou.

Durante o discurso, Coronel Tadeu ainda declarou apoio ao projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos nos ataques às sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.