Coronel Ulysses intermedeia reunião entre classificados do concurso da Educação e secretário estadual

Logo nas primeiras horas desta segunda-feira (23), o deputado federal Coronel Ulysses (União Brasil-AC) esteve na sede da Secretaria Estadual de Educação para intermediar um encontro entre representantes dos candidatos classificados no concurso da Educação Especial e o secretário Aberson Carvalho.

Atendendo ao pedido da comissão de candidatos, Ulysses articulou a reunião visando buscar esclarecimentos sobre os critérios de eliminação presentes no edital do certame. Segundo os representantes, cerca de 300 candidatos em todo o estado estão diretamente impactados por decisões recentes do processo seletivo.

Durante o encontro, os membros da comissão apresentaram os principais questionamentos ao secretário, que ouviu atentamente cada uma das demandas. Como encaminhamento, ficou definido que os candidatos deverão formalizar os recursos de forma coletiva, por meio da comissão, para que os casos sejam avaliados pela equipe técnica da secretaria.

Para o deputado Coronel Ulysses, a abertura desse diálogo é fundamental para garantir a lisura e a transparência de todo o processo.

“O nosso papel é justamente esse: abrir espaço para que as partes envolvidas sejam ouvidas e tenham seus direitos respeitados. O concurso público é um sonho para muitas pessoas, e todo processo precisa ser conduzido com justiça e clareza”, destacou o parlamentar.

A presidente da comissão dos candidatos, Jéssica de Souza, reforçou a importância da mediação feita pelo deputado e agradeceu a disponibilidade em abrir esse canal de diálogo.

A expectativa agora é que os recursos sejam analisados com celeridade e que as respostas aos questionamentos sejam dadas com a devida atenção.