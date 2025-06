Corpo de homem desaparecido é encontrado no Rio Acre preso em tarrafa após seis horas de buscas

O corpo do homem, ainda não identificado, que estava desaparecido no Rio Acre, foi encontrado enganchado na tarrafa pelo Corpo de Bombeiros na tarde deste sábado (7), na região da Gameleira, na rua Cunha Matos, no bairro Seis de Agosto, no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com testemunhas, o homem estava pescando e teria pulado no rio para retirar sua tarrafa, que havia enganchado, mas começou a se afogar instantes depois. José Medeiros, funcionário público que presenciou o ocorrido, relatou que viu o momento exato em que a vítima submergiu.

“Ele entrou na água e logo afundou. Chegou a emergir com os braços erguidos, como se pedisse socorro, mas afundou novamente e não voltou mais à superfície”, disse.

Uma equipe do Pelotão Náutico do 2º Batalhão foi mobilizada e iniciou as buscas ainda pela manhã. Na tarde deste sábado, depois de seis horas de operação, o corpo foi encontrado.

A área foi isolada pelo Corpo de Bombeiros para os trabalhos do perito criminal. Após a conclusão, o corpo do homem foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.