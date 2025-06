Corpo do pai do prefeito Zequinha Lima será velado em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima

O corpo de João Nogueira de Lima, pai do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, será velado nesta segunda-feira (9) em duas cidades do interior do Acre. Seu João faleceu no domingo (8), aos 86 anos, no Hospital do Câncer de Rio Branco, onde estava internado havia cerca de 15 dias para tratamento de um câncer de pulmão, descoberto recentemente.

O traslado do corpo será feito para Cruzeiro do Sul, com chegada prevista no aeroporto local às 8h30. De lá, seguirá em cortejo até a Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Avenida 25 de Agosto, onde o velório será aberto ao público a partir das 10h.

Às 14h, o corpo será levado para Mâncio Lima, cidade natal do ex-agricultor. O segundo velório ocorrerá no salão paroquial da Igreja São Francisco, com início às 15h. O sepultamento está previsto para as 17h30 no cemitério municipal da cidade.

Familiares, amigos e autoridades locais devem acompanhar as últimas homenagens a João Nogueira de Lima, que deixa um legado de simplicidade e trabalho no campo.