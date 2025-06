Corpo do radialista Reginaldo Cordeiro será velado em Rio Branco e Porto Acre; veja detalhes

A despedida de uma das vozes mais marcantes do rádio acreano acontece neste sábado (28), com o velório do radialista Reginaldo da Silva Cordeiro, conhecido popularmente como o “Rei do Brega”. O corpo será velado a partir das 16h, na Capela São Francisco, em Rio Branco, com cerimônia prevista até as 19h.

Após o primeiro momento de homenagens na capital, o corpo seguirá para o município de Porto Acre, onde ocorrerá um segundo velório. O sepultamento está agendado para o domingo (29), encerrando a jornada de um dos maiores ícones da comunicação popular no estado.

Reginaldo faleceu na manhã deste sábado na Fundação Hospitalar do Acre, vítima de complicações relacionadas à diabetes. Sua morte gerou grande comoção entre ouvintes, colegas de profissão e admiradores.

Com décadas de atuação no rádio, Reginaldo Cordeiro ficou eternizado no imaginário do público por seu programa Carrossel Musical, transmitido pela Rádio Difusora Acreana. Sua voz, carisma e paixão pela música popular brega conquistaram gerações e o transformaram em símbolo da cultura local.