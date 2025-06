“Corpo perfeito” e suor a R$ 1.500: Karol Rosalin revela segredos e polêmicas!

A influenciadora digital e modelo fitness Karol Rosalin voltou a chamar atenção nas redes sociais ao afirmar que toparia entrar no Big Brother Brasil, caso fosse convidada. A declaração foi feita durante uma interação com seus seguidores, na qual também revelou pesar 69 quilos e medir 1,70 m — dados que despertaram ainda mais curiosidade do público, já habituado a admirar sua estética corporal.

Com presença marcante no meio digital e opiniões fora do comum, Karol foi eleita pela inteligência artificial da Playboy australiana, em dezembro do ano passado, como a mulher com o “corpo fitness mais perfeito”. Mas não é apenas sua aparência que se destaca — suas declarações inusitadas também movimentam debates.

Em entrevista à publicação australiana, Karol surpreendeu ao dizer que prefere homens com o chamado “daddy body” — aquele corpo mais natural, com barriga saliente. “Esses homens passam uma ideia de equilíbrio e autenticidade que as mulheres buscam”, declarou. Ela ainda criticou o padrão de corpos extremamente musculosos, afirmando que esse visual costuma agradar mais aos próprios homens do que às mulheres. A revelação fez com que seu número de seguidores disparasse.

Outro momento que viralizou foi quando a influenciadora sugeriu a criação de uma “taxa para maridos” — um valor mensal destinado ao investimento das mulheres em saúde, bem-estar e beleza. Para Karol, os altos custos emocionais e estéticos impostos às mulheres em relacionamentos deveriam ser compensados financeiramente.

Além da forte presença nas redes, Karol também chama atenção pelo seu trabalho inusitado. Ela comercializa conteúdos adultos e até mesmo garrafas com seu suor pós-treino, que chegam a ser vendidas por R$ 1.500. “É o pós-treino mais íntimo que posso oferecer, e eu achei justo transformar isso em produto para quem realmente valoriza o esforço”, disse.

