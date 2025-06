Corpo real! Atriz Bruna Marquezine atrai olhares de biquíni branco na praia

Bruna Marquezine, de 29 anos, aproveitou o calor fora de época nesta quarta-feira (4) para curtir um momento de lazer na praia de São Conrado, no Rio de Janeiro. A atriz foi vista sozinha enquanto se refrescava no mar e renovava o bronzeado sob o sol carioca.

Exibindo um biquíni branco modelo fio-dental para o passeio à beira-mar, sua silhueta foi realçada e evidenciava uma barriga definida. O visual discreto, porém elegante, foi suficiente para atrair olhares de quem passa pelo local, e também da internet, já que as fotos rapidamente circularam nas redes sociais.

Por que Bruna Marquezine estava na praia?

Após um mergulho nas águas da praia, Bruna caminhou pela areia, fez algumas selfies e conferiu mensagens no celular. A simplicidade da ocasião contrastou com o assédio dos fotógrafos e a curiosidade dos admiradores, que notaram a sua presença mesmo sem alarde.

A atriz, que costuma manter uma descrição na vida pessoal, parecia relaxada e tranquila durante uma manhã ensolarada, apenas curtindo uma folguinha. Coincidentemente, mais cedo no mesmo dia, a apresentadora Maisa Silva também aproveitou a praia de São Conrado ao lado de amigas, embora as duas não tenham sido vistas juntas. Discreta, estilosa e confiante, Bruna Marquezine aproveitou sua quarta-feira.

