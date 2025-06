Corpus Christi em Cruzeiro do Sul será celebrado com tapete coletivo e programação especial

A Diocese de Cruzeiro do Sul se prepara para celebrar, nesta quinta-feira (19), a tradicional solenidade de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário da Igreja Católica. Nesta quarta-feira, as três paróquias da cidade já iniciaram a confecção do tradicional tapete que cobre a praça central, com desenhos feitos em areia e serragem colorida.

Dom Flávio Giovenale, Bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, explicou o significado da celebração e o esforço conjunto das paróquias para a realização da festa.

“A festa de Corpus Christi é a nossa manifestação pública da nossa fé no corpo de Cristo. Dali vem o nome em latim, Corpus Christi, corpo de Cristo, que nós acreditamos que está verdadeiramente presente no pão consagrado. E então, nós repetimos isso toda vez que celebramos a missa. Mas uma vez por ano, nesta festa, fazemos isso de uma forma pública”, disse o bispo.

Segundo Dom Flávio, a tradição do tapete, com quase mil anos na história da Igreja, também representa um gesto de carinho e devoção.

“Queremos, então, amanhã na festa, manifestar o carinho, o amor. E por isso que também este tapete que está sendo confeccionado com areia, está sendo confeccionado também com serragem colorida, que foi guardada, preparada nos últimos meses. Queremos também homenagear de uma forma toda especial e artística”, explicou.

Diferente de anos anteriores, em que cada paróquia realizava sua própria celebração, desde 2022 a confecção do tapete é feita em conjunto pelas três paróquias de Cruzeiro do Sul. A proposta é unir esforços e criar um “tapetão” que percorre toda a praça central da cidade.

“É já o terceiro ano que está sendo feito assim, a partir mesmo da experiência que começou mais na paróquia do Rosário. No ano passado e este ano, as três paróquias disseram: bora, vamos caprichar para fazer um tapetão grande do início ao fim da praça. Porque vocês estão vendo que é uma trabalheira mesmo, muito grande”, destacou Dom Flávio.

A programação desta quinta-feira será dividida entre momentos de formação e a procissão principal. Pela manhã, haverá dois encontros espirituais: um para adultos — ministros da palavra e da comunhão, no Centro de Treinamento ao lado da Paróquia de Aparecida; e outro para adolescentes e jovens (coroinhas e acólitos), na Igreja São João Batista, no bairro da Cohab.

À tarde, a concentração dos fiéis ocorrerá a partir das 17h, também na Igreja São João Batista. A procissão terá início às 18h e seguirá até a praça central, passando por pontos simbólicos da cidade.

“Vamos ter três paradas importantes. A primeira, no portal que dá na Avenida da Cultura, ali vamos dar a bênção para toda a cidade, independentemente de ser católico ou não, porque a bênção de Deus é para todos. Depois, vamos continuar até a maternidade e vamos dar a bênção para todo mundo, pela saúde de todos e por todos que trabalham no mundo da saúde”, explicou o bispo.

A celebração será encerrada com a Santa Missa na praça, marcada por forte expressão de fé e unidade entre as comunidades católicas de Cruzeiro do Sul.

Veja o vídeo: