Corpus Christi será feriado no Acre? Veja o que abre e fecha durante a data no estado

A celebração de Corpus Christi, marcada para a próxima quinta-feira, (19) de junho, será ponto facultativo no Acre em 2025. A data, que homenageia a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia, é tradicionalmente comemorada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, mas não está entre os feriados oficiais do estado.

Conforme o calendário divulgado pelo Governo do Estado ainda em dezembro de 2024, órgãos públicos estaduais têm autonomia para decidir se concedem folga aos servidores, o mesmo vale para o setor privado.

Em Rio Branco, a prefeitura também decretou ponto facultativo, seguindo a decisão estadual. Com isso, repartições públicas municipais devem suspender o atendimento, com exceção dos serviços essenciais.

No Acre, a recomendação é que a população verifique com antecedência o funcionamento de bancos, comércio e serviços públicos durante o feriado prolongado, já que o expediente pode variar de acordo com a adesão ao ponto facultativo.