Corrente do bem: família faz campanha urgente para tratamento de criança que luta pela vida

Em tempos difíceis, a solidariedade é o que nos une. Hoje, convidamos você a fazer parte de uma corrente do bem que pode transformar a vida de uma criança e sua família. Trata-se de uma campanha de arrecadação via Pix para auxiliar nos custos do tratamento de saúde de um jovem cheio de vida e esperança.

O garoto que aparece na imagem, com um sorriso doce e cheio de esperança, enfrenta uma batalha pela sua saúde. Sua família está mobilizando amigos, conhecidos e toda a comunidade para arrecadar fundos que serão destinados ao custeio de exames e outras despesas médicas urgentes.