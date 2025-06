cover-de-michael-jackson-relembra-encontro-com-familiar-do-cantor

Desde criança, Rodrigo Teaser é apaixonado por Michael Jackson. O que começou como uma forma de lidar com a timidez se transformou em um trabalho feito a muitas mãos — com o apoio da esposa e de uma equipe dedicada, ele criou o Tributo ao Rei do Pop. Aos poucos, com muito esforço, Rodrigo se tornou um dos principais intérpretes do artista no mundo e hoje leva seu espetáculo a diversos países.

O sucesso é tanto que já atraiu até familiares de Michael Jackson. Em entrevista ao Metrópoles, Rodrigo relembrou a apresentação que fez na China com a presença de um dos sobrinhos do cantor e revelou detalhes dos bastidores do encontro.

“Ele gostou tanto do show que, ao final, me convidou e a gente ficou horas no quarto dele assistindo vídeos pessoais da família, coisas que ele filmou. Rram imagens do Michael nos bastidores do show com a família, com os filhos, coisas que nunca vão ser comercializadas, nunca vão ser mostradas. E a gente pensou, poxa, de repente um membro da família vê o valor no que você faz. Isso é um carinho muito grande”, afirmou Rodrigo.

Rodrigo também lembra com carinho do show realizado em 2022, no aniversário da morte de MJ, em que recebeu no palco o coreógrafo, a guitarrista e o backing vocal do cantor. “Essas três pessoas que fizeram shows com Michael a vida inteira e eles não se viam desde 1999. E aí em 2022 os três se reencontraram. E eu acho que esse foi um dos momentos mais marcantes”, garantiu o interprete.

Carreira de sucesso

O projeto nasceu do desejo de Rodrigo Teaser de se despedir do ídolo após sua morte. Fã de longa data de Michael Jackson, ele e a esposa, Priscila, estruturaram o tributo sem imaginar a proporção que tomaria. “Eu achei que seria um show de despedida. Na verdade, se tornou algo muito, muito maior do que eu imaginava”, conta.

No espetáculo, Rodrigo performa clássicos como Billie Jean, Thriller, Beat It, Smooth Criminal e Black or White, entre outros. As músicas são interpretadas ao vivo, com coreografias fiéis e figurinos que parecem ter saído diretamente da era de ouro do Rei do Pop.

Questionado se consegue viver apenas da renda do show, Rodrigo diz que sempre viveu da arte — mesmo antes do tributo. “Especialmente depois da morte do Michael, esse se tornou meu principal projeto”, afirma.

“Eu entendi muito cedo que o Michael é um artista, que ele não pertence só aos fãs, pertence o público, que é curioso, que de vez em quando lembra de uma música, lembra de um videoclipe, também é um público potencial do Michael. Então, desde que o Michael se foi, eu vivo exclusivamente disso”, frisou.

Ele revela ainda que o projeto ficou ainda maior após a pandemia de Covid-19 e que foi assim que integraram um circuito maior de shows. “Eu confesso que lá atrás eu não imaginava que um imitador, um cover, um intérprete use o termo que quiser, eu nunca imaginei que pudesse fazer parte de um circuito de shows dessa forma. E não só fazer parte de um circuito, como ter uma agenda internacional e fazer shows em lugares que eu nunca imaginei que fosse possível”.

Atualmente o projeto Tributo ao Rei do Pop é considerado o maior do mundo em homenagem a Michael Jackson. Com efeitos visuais de cinema e uma coreografia assinada por Lavelle Smith (ex-colaborador de MJ).

Em alguns momentos do show, Rodrigo também canta uma música autoral e, ao longo dos anos, foi vendo que o público que o segue teria interesse de ver mais esse lado dele. Assim, ele decidiu pensar nesse projeto para o futuro e que, em breve, será disponibilizado. “Já tem alguns shows autorais agendados e a ideia é conseguir aos poucos conciliar esses dois shows e essas duas possibilidades de carreira”, frisou.