Criador de conteúdo acreano viraliza com vídeo cômico sobre corrida de moto por aplicativo

O influenciador digital acreano Naydson Paes conquistou a internet ao retratar de forma bem-humorada os perrengues de quem opta por economizar usando motos de aplicativo. Com pouco mais de 31 mil seguidores, ele publicou um vídeo que já acumula quase 50 mil curtidas e ultrapassa 650 mil visualizações.

No registro, Naydson aparece na garupa de uma moto, usando um capacete com a viseira solta, enquanto mostra a situação da viagem. A legenda do vídeo resume o contraste entre economia e aventura: “Uber carro: R$ 20 // Uber moto: R$ 3,57”.

Nos comentários, internautas se divertiram com a situação. Frases como “o barato sai caro” e “a humilhação de pobre é diferente, e com emoção” ilustram bem a identificação do público com a cena.

O conteúdo, além de engraçado, também aponta para uma realidade comum de quem busca alternativas mais baratas para se locomover nas cidades, mesmo que isso signifique abrir mão de algum conforto — ou segurança.