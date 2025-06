Criança aciona carro elétrico dentro de shopping e colide contra vitrine de joalheria

O que era para ser um passeio tranquilo em família acabou se tornando um susto no Shopping Villa Lobos, em São Paulo, na tarde deste sábado (7). Uma criança conseguiu entrar em um carro elétrico exposto no local e acabou colidindo com a vitrine de uma joalheria.

Apesar do impacto, ninguém se feriu e a criança passa bem. O carro, avaliado em cerca de R$ 180 mil, teve poucos danos, e os prejuízos se concentraram na fachada da loja, que sofreu avarias leves.

Imagens gravadas por frequentadores do shopping mostram a movimentação em torno do acidente. A vitrine quebrada e o carro parado no meio do corredor chamaram atenção de quem passava pelo local. O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, onde internautas questionaram como o veículo estava acessível e sob quais condições de segurança.

“Deixaram o carro ligado?”, escreveu um usuário. “Cadê o responsável pela criança?”, comentou outro.

A Secretaria de Segurança Pública informou que não houve registro oficial da ocorrência. Já o shopping afirmou que prestou todo o suporte necessário e seguiu com o funcionamento normal.

O episódio reacende o debate sobre segurança em exposições interativas dentro de espaços públicos, especialmente aqueles com grande circulação de crianças.