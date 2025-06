Criança de 2 anos dispara acidentalmente e mata a própria mãe com a arma do pai

Uma tragédia abalou a cidade de Rio Verde de Mato Grosso, no interior de Mato Grosso do Sul, nesta sexta-feira (13). Uma mulher de 27 anos morreu após ser baleada acidentalmente pelo próprio filho, de apenas 2 anos, que encontrou a arma do pai dentro de casa e acabou efetuando o disparo.

A vítima chegou a ser levada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O marido, que é produtor rural e proprietário da arma, foi autuado por homicídio culposo — quando não há intenção de matar — e responderá em liberdade.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram os instantes antes da tragédia. No vídeo, o casal aparece no quintal da residência. Enquanto o homem parece distraído no celular, o filho se aproxima de uma mesa baixa onde estava a pistola 9mm e começa a mexer no objeto.

Em poucos segundos, ocorre o disparo. A mulher, que olhava para o marido no momento, é atingida no braço e no tórax. Após o tiro, a criança se assusta, solta a arma no chão e corre em direção à mãe, que ainda tenta caminhar, mas logo cai. O pai recolhe a arma e tenta prestar socorro.

A Polícia Civil informou que o proprietário possuía porte e registro legal da arma, que foi apreendida. Já o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar a situação da criança, que deverá receber acompanhamento especializado após o ocorrido.

O caso reacende o debate sobre segurança no manuseio e armazenamento de armas dentro de residências, especialmente em locais onde há crianças.