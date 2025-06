Criança de 6 anos liga para a PM e salva a mãe de agressão do próprio pai

Uma mulher de 42 anos foi salva das agressões do companheiro após a filha, de apenas 6 anos, conseguir acionar a Polícia Militar durante um momento de desespero. O caso aconteceu no último sábado (7), em Bragança Paulista, no interior de São Paulo.

Na gravação da chamada feita ao 190, à qual o portal g1 teve acesso, é possível ouvir a criança, muito nervosa, tentando explicar a situação enquanto pedia ajuda: “Meu pai bateu na minha mãe, ela tá pegando sangue aqui… desde ontem ele tá batendo nela, eu tô muito nervosa, eu sou uma criança”.

Em meio ao pânico, a menina ainda tenta, sem sucesso, obter da mãe informações como a rua e o nome da cidade, para repassar aos policiais. “Fala na rua, caramba”, diz em um trecho da ligação. A voz da criança foi alterada no áudio para preservar sua identidade. Pelo mesmo motivo, os nomes dos envolvidos não serão divulgados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou ao endereço indicado e foi recebida pela própria criança. Dentro da casa, os policiais encontraram a mulher ferida e sangrando. Ela relatou que foi agredida com socos no rosto e na cabeça, e revelou que essa não era a primeira vez que sofria violência do parceiro.

O homem, de 46 anos, foi preso em flagrante por violência doméstica e lesão corporal. Ele foi levado à cadeia pública de Piracaia, cidade vizinha. No domingo (8), passou por audiência de custódia, e a Justiça converteu a prisão em flagrante para preventiva. O caso segue sob investigação.

A atitude da menina, que mesmo tão jovem conseguiu agir com coragem em uma situação traumática, foi fundamental para que a mãe recebesse socorro a tempo. A história reacende o alerta para os inúmeros casos de violência