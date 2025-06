Crianças brincam de ‘escorrega’ próximo ao Mercado dos Colonos, em Rio Branco

Uma semana após o “Dia Internacional de Brincar”, celebrado em 28 de maio, imagens de crianças indígenas se divertindo em um barranco próximo ao Mercado dos Colonos, no Centro de Rio Branco, chamou atenção nas redes.

Os vídeos foram gravados pela estudante de jornalismo, Elis Caetano. De acordo com ela, que também atua como CEO em uma agência na capital, sempre passa pelo local e vê os pequenos brincando como antigamente, sem o uso de telas.

Ainda de acordo com Caetano, as crianças fazem parte do povo Huni Kuĩ, também conhecidos como Kaxinawá, e vivem em casas de madeiras construídas no bairro da Base, que chegaram a ser alagadas este ano.

Com toda alegria e felicidade, mesmo com tão pouco, as meninas e meninos mostram que a simples diversão, é essencial para o desenvolvimento emocional, cognitivo, físico e social dos pequenos.

Veja o vídeo: