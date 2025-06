Crime em família: jovem contratou primo para matar namorado no DF

O fim de um relacionamento virou combustível para um crime brutal na madrugada da última sexta-feira (30/5), em Ceilândia. Raquel Marques Galvão, cansada das ameaças e perseguições do ex-namorado, decidiu, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), colocar um ponto final na situação: chamou o próprio primo, um jovem de apenas 18 anos, Pedro Henrique, para executar o ex

A vítima, Caio Rodrigo Lessa, de 30 anos, foi morta com um tiro na cabeça, em frente a uma igreja na QNN por volta das 1h da madrugada. Socorrido ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), não resistiu aos ferimentos e faleceu logo após dar entrada na unidade. O atirador fugiu logo em seguida.

De acordo com a investigação conduzida pela 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), a prisão do suspeito foi rápida. Uma testemunha, que presenciou a cena, decidiu colaborar, e forneceu informações precisas que permitiram aos policiais localizarem o jovem em menos de 12 horas.

Ele foi preso por volta das 11h40 da manhã, na EQNN 1/3, em Ceilândia. No momento da abordagem, estava acompanhado de dois outros jovens, entre eles uma adolescente, apontada como namorada do suspeito. Com o grupo, os policiais apreenderam R$ 2.506,75 em dinheiro.

Apesar da prisão e da confissão do crime, a arma utilizada na execução ainda não foi localizada. A polícia faz buscas para tentar encontrar o revólver e entender se há outros envolvidos, inclusive na ocultação da arma.

O jovem foi autuado por homicídio qualificado. A prima dele, Raquel Marques Galvão, que seria a mandante, está foragida. O atual parceiro de Raquel, Caio César, também é investigado por participação no homicídio.