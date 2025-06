Criminoso acusado de roubar bancos e carros-fortes é transferido do Acre para prisão na Paraíba

Após nove meses detido no Complexo Penitenciário de Rio Branco, o criminoso Gerliano Faustino Macena de Mendonça, de 44 anos, foi transferido nesta quarta-feira (11) para um presídio de segurança máxima em João Pessoa, na Paraíba. A escolta foi realizada por policiais penais, que o conduziram até o Aeroporto Internacional da capital acreana. A transferência marca o retorno do detento ao estado onde responde por diversos crimes.

Gerliano é considerado de alta periculosidade e tem um histórico ligado a arrombamentos de bancos, ataques a carros-fortes e assaltos a postos de combustíveis. Ele também é apontado como integrante de uma facção criminosa que atua na fronteira do Acre, com envolvimento direto no tráfico de drogas. Durante o período foragido, aprofundou seus conhecimentos técnicos sobre cofres e blindagens, supostamente com o objetivo de aplicar esse conhecimento em ações criminosas futuras.

Sua prisão ocorreu em setembro do ano passado, em uma lanchonete no bairro Cidade Nova, em Rio Branco, resultado de uma operação conjunta entre a Polícia Civil do Acre e da Paraíba, com apoio da Draco. Desde então, aguardava a conclusão dos procedimentos legais para sua remoção. Agora, com a transferência efetivada, a Polícia Civil paraibana reassume a custódia de um dos criminosos mais procurados do estado nos últimos anos.