Criminoso ligado a facção é condenado a quase 20 anos por homicídio cruel no interior do Acre

O Tribunal do Júri da Comarca de Feijó condenou um integrante de organização criminosa a 19 anos e 8 meses de prisão pelo assassinato brutal de um jovem de 22 anos, ocorrido em maio de 2022, na zona rural do município. O crime foi qualificado como homicídio triplamente qualificado e teve a acusação conduzida pelo promotor de Justiça Leandro Noronha, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em uma chácara localizada no Ramal 9 de Agosto. Homens armados invadiram o local, arrancaram a vítima de dentro da residência e a executaram com disparos de arma de fogo. O homicídio foi praticado por motivo torpe, com extrema crueldade e de forma que impossibilitou qualquer chance de defesa da vítima.

Durante o julgamento, uma testemunha policial revelou que o crime foi filmado pelos autores e o vídeo foi posteriormente divulgado nas redes sociais, aumentando o clima de medo e insegurança entre os moradores da região.

A tese apresentada pelo MPAC foi acolhida integralmente pelo Conselho de Sentença, resultando na condenação do réu à pena máxima prevista para o caso. Além do tempo de reclusão, o juiz determinou o pagamento de 100 dias-multa, com base no salário mínimo vigente à época do crime. O cumprimento da pena será em regime inicialmente fechado, e o condenado não poderá recorrer em liberdade.

Na sentença, o magistrado destacou a extrema violência empregada na ação, afirmando que a crueldade do homicídio ultrapassou os padrões normalmente observados em casos semelhantes.