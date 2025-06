Crise de combustíveis na Bolívia fecha fronteira com o Acre e estudantes brasileiros são afetados

A crise de combustíveis na Bolívia se intensificou nesta segunda-feira (2) com o bloqueio total da Avenida Internacional, em Cobija, cidade que faz fronteira com o Acre.

A manifestação foi provocada pelo fim dos subsídios governamentais, o que aumentou o preço da gasolina e agravou a escassez no país. Caminhões-tanque vindos do Peru foram usados para interditar a principal via de acesso à cidade, interrompendo completamente o tráfego nos dois sentidos.

O bloqueio paralisou a mobilidade no departamento de Pando, onde está localizada Cobija, afetando diretamente o transporte, os serviços de saúde e as atividades escolares. Estudantes brasileiros que cursam universidades na cidade enfrentam dificuldades para chegar às instituições, recorrendo a mototáxis ou fazendo o trajeto a pé.

A manifestação segue sem previsão de encerramento, e a população local continua enfrentando severas limitações no dia a dia.

Com informações da TV 5