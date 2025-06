Cristiane Amorim volta às novelas da Globo como trambiqueira

Cristiane Amorim está de volta às novelas da Globo, em “Êta Mundo Melhor!”, substituta de “Garota do Momento”, que estreia dia 30 de junho, no papel de Carmem, uma grande picareta que, sem querer querendo, vai abalar a vida do protagonista Candinho (Sérgio Guizé) e, por tabela, também explorá-lo.

Na trama, a cigana Carmem (Amorim) vai viver com Zulma (Heloisa Périssé) e virar sua parceira em golpes. Ela será a responsável por entregar o filho de Candinho (Guizé) nas mãos da vilã.

Segundo a atriz, “o público saberá que aquele bebê que ela entrega para Zulma é o filho de Candinho, mas ela não sabe. Entregou para a vilã em troca de dinheiro para fugir da cidade. E aí acontece uma passagem de tempo, e, quando ela volta, já encontra Candinho. Ela ali, no ponto dela, lendo a mão e aplicando golpes, vê nele a possibilidade de tirar dinheiro, porque é um tipo bem vestido, com a aparência de um homem que tem posses, rico. Lê a mão dele e vai sugerindo coisas.”

Carmem, na verdade, não tem poder coisa nenhuma. Só pensa em dar golpe nos desinformados.

“Êta Mundo Melhor!” se passa nos anos 1950, dez anos depois dos acontecimentos que encerraram “Êta Mundo Bom!”, e acompanha a saga de Candinho em busca de seu filho perdido, que está sendo criado como órfão pela exploradora Zulma.

Cristiane Amorim também integrou o elenco de “Amor Perfeito”, “Órfãos da Terra”, “Joia Rara” e “Cordel Encantado”, entre outras produções.