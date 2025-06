Cristianne Fridman tem sinopse aprovada na Globo e entra na fila de novo horário

A autora Cristianne Fridman, conhecida por sucessos na Record TV como “Chamas da Vida” e “Topíssima”, conseguiu aprovar uma nova sinopse para uma novela na Globo. Desta vez, o projeto é destinado ao novo horário da tarde, que vai ser inaugurado por Walcyr Carrasco com “Vidas Paralelas” em 2026.

Fridman, que já havia tentado emplacar uma trama na Globo sobre o tráfico de drogas e milícias, viu sua proposta anterior ser recusada. Agora, ela terá a oportunidade de voltar à emissora com uma nova história, embora só deva estrear no fim do ano que vem.

A ideia é de que a nova faixa, com menor pressão por audiência e capítulos mais curtos fique reservados aos grandes autores. Além de Cristiane Friedman e Ana Maria Moretzsohn, Carlos Lombardi, Tiago Santiago e Emanuel Jacobina podem pintar na faixa que, diferente do que se pinta por aí, não será chamada de “doramas”, mas sim de “mini novelas”, a exemplo de “Verdades Secretas”, que recebeu esse nome de formato, quando foi concebida em 2015.

o objetivo é que esse formato abarque público de doramas, sobretudo os jovens da “geração tiktok” que gostam de produções com menor duração de exibição e número de episódios.

Cristianne Fridman é autora de novelas como “Bicho do Mato”, “Essas Mulheres”, além das tramas bíblicas como “Jezabel”. Na Globo, trabalhou como colaboradora em “Coração de Estudante” e em duas temporadas de “Malhação”. Na Record, teve recentemente uma série chamada Ben-Hur engavetada em 2022.