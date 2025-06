Cristiano Ronaldo esconde o rosto nos pênaltis e chora com título da Liga das Nações: “Dever cumprido”

A história de conquistas de Portugal no futebol passa por Cristiano Ronaldo. O camisa 7 esteve presente nos três títulos da seleção lusitana: a Eurocopa de 2016 (quando também se machucou e vibrou do lado de fora na vitória sobre a França na final), Liga das Nações de 2019 (dessa vez em campo até o final no 1 a 0 sobre a Holanda) e agora o bicampeonato, deixando sua marca aos 40 anos. A Espanha marcou primeiro com Zubimendi, Nuno Mendes empatou, Oyarzabal fez 2 a 1 ainda no primeiro tempo, e foi de Cristiano Ronaldo, aos 15 da etapa final, o gol que evitou o título espanhol no tempo normal.