Cristina Mortagua pede socorro e explana condição insalubre de vida

Cristina Mortagua, empresária e sex symbol dos anos 90, causou pânico em seus seguidores com diversas desabafos publicados no Instagram, no último sábado (28/6), onde ela afirmou sofrer com uma severa depressão. Ela, também ex-Fazenda, chegou a declarar que tiraria a própria vida, pediu abrigo e doação em dinheiro para poder ir ao hospital para tratar uma infecção.

“Gostaria de pedir ajuda, pois não tenho como ficar na casa que estou. Tenho sensibilidade sensorial, estou passando por violência psicológica. Preciso de um lugar pra ficar. Posso ser faxineira de igreja e de convento em troca de moradia, alimentação e medicação”, iniciou ela nas mensagens publicadas.

Mortagua pediu um teto para ir com seu cachorro, de nome Pito. “Eu preciso sair daqui senão eu vou enlouquecer ou vou dar cabo na minha vida. Eu posso mostrar o que está acontecendo se algum jornalista sério vier aqui”, ameaçou.

Em outra publicação, revelou que está com uma grave infecção há dois meses. “Estou apodrecendo”, completou ela, que colocou uma chave pix para a arrecadação de dinheiro para ir até um hospital. “Não consigo ficar de pé”, continuou.

“Por favor, quem fizer parte da seita de satanás e quiser ajudar, será bem-vinda. Eu não tenho a quem recorrer. 150 reais para eu comprar remédios e um quarto para eu dormir. Eu dou todos os meus órgãos desde que me matem o mais rápido possível. Eu preciso morrer. Não consigo mais viver”, escreveu.

Cris também contou que precisa comer e que o advogado do marido acabou com a vida dela. “Ele colocou droga na minha bebida […] Socorro, estou apodrecendo”, afirmou.

No final, ela pediu ajudar para duas pessoas e finalizou: “Estou podre, cheia de bicho…essa casa está cheia de baratas e ratos e ninguém pode fazer nada sem a dona da casa autorizar. O rato me mordeu.”

A reportagem do portal LeoDias entrou em contato com o filho da Cristina, Alexandre Mortagua, que esclareceu que a mãe não foi hackeada: “O que sei é que a ambulância foi chamada pra casa da minha avó e a patrulha do idoso também”. Cristina Mortagua mora com a mãe num apartamento no Rio de Janeiro.