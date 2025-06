CRO-AC: Inscrições para concurso público encerram nesta quinta; salários de até R$ 4 mil

O Conselho Regional de Odontologia do Acre (CRO-AC) anuncia a abertura de um Concurso Público, com o objetivo de preencher duas vagas, além de formar cadastro de reserva, para profissionais de níveis médio, técnico e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são para atuar em Rio Branco/AC, nos seguintes cargos: Assistente Administrativo; Fiscal; Técnico em Tecnologia da Informação; Advogado; Analista Administrativo; Assessor de Comunicação (1 vaga); Contador (1 vaga).

Para participar, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar e atenda a outros requisitos estabelecidos no edital.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 1.684,78 a R$ 4.011,00, além de benefícios como: vale alimentação, plano de cargos e salários e vale transporte.

Inscrições e classificação

Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h do dia 16 de abril de 2025 até às 23h do dia 5 de junho de 2025, pelo site do Instituto Quadrix. As inscrições possuem taxas de R$ 62,00 a R$ 65,00, e a solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 16 e 18 de abril de 2025.

A classificação dos candidatos será realizada por meio das seguintes etapas:

Prova objetiva, para todos os cargos, prevista para o dia 22 de junho de 2025;

Prova discursiva, para os cargos de nível superior, prevista para o dia 22 de junho de 2025;

Prova de títulos, para os cargos de nível superior.

O conteúdo programático da prova objetiva consistirá em questões de conhecimentos básicos, complementares e específicos.

Vigência

O prazo de validade do concurso público será de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência da Administração Pública.

Mais detalhes podem ser encontrados no edital completo, disponível em anexo.