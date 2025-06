Crossfit gera mais risco de lesão no corpo? Ortopedista esclarece

O crossfit chegou ao Brasil em 2009 e ganha cada vez mais adeptos. Embora seja bastante popular, a modalidade ainda gera bastante dúvidas, sobretudo entre quem nunca praticou. O ortopedista e traumatologista do esporte Bruno Canizares revela, abaixo, os maiores mitos do esporte.

Veja três mitos sobre o CrossFit

É mais propenso a lesões

Mito. Exige muito do corpo, mas ainda assim o risco de lesão é muito menor do que a maioria dos esportes, se um atleta permanecer dentro dos limites do seu corpo.

