Crossover épico! Saber e Archer de Fate/Stay Night chegam a Honkai: Star Rail

Prepare-se para um dos crossovers mais aguardados pelos fãs de anime e games! A Hoyoverse anunciou que os personagens Saber e Archer, da franquia Fate/Stay Night, chegarão oficialmente ao universo de Honkai: Star Rail no dia 2 de julho, com a atualização 3.4, intitulada Pois o Sol Está Fadado a Perecer.

A nova fase do game traz uma guerra pelo Santo Graal, com três heróis lendários respondendo ao chamado do objeto mítico. Saber e Archer foram confirmados como personagens jogáveis, enquanto Lancer também foi citado, mas ainda não teve seu papel detalhado.

Além dos novos personagens, a atualização continua a jornada do Desbravador e Phainon, com este último se juntando ao time principal e revelando mais sobre seu passado em Aedes Elysiae.

🎮 Honkai: Star Rail está disponível gratuitamente para:

A atualização promete movimentar ainda mais a comunidade, especialmente com a chegada de dois dos personagens mais adorados do universo Fate.

📝 Redação: ContilNet

📎 Fonte original: Omelete