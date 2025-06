Cruzeiro do Sul realiza XIV Encontro de Carros Antigos que desbravaram o Juruá

Neste Domingo, 1º de junho, Cruzeiro do Sul foi palco do XIV Encontro de Carros Antigos, um evento tradicional que reúne verdadeiras relíquias automobilísticas que marcaram época no transporte local e nacional. Organizado pelo Grupo de Carros Antigos de Cruzeiro do Sul, o encontro tem como objetivo principal preservar a memória histórica e cultural por meio dos veículos que contribuíram para o desenvolvimento do município.

O presidente do grupo, Airton Diniz, destacou a importância do evento para a cidade e agradeceu o apoio recebido. “Queremos agradecer ao poder público, à prefeitura, na pessoa do nosso prefeito Zequinha, e ao setor de obras, que tem colaborado conosco. Também agradecemos à Casa Civil e ao nosso amigo Ney Salgado, que nos disponibilizou o serviço e toda a logística para a realização do encontro, além do setor de limpeza pública, que garantiu a limpeza e organização do espaço”, afirmou.

O encontro aconteceu em um terreno cedido pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, especialmente preparado para acolher os expositores e visitantes. Segundo Airton, o objetivo é, além de celebrar os carros antigos, proporcionar à população, especialmente aos mais jovens, a oportunidade de conhecer os veículos que fizeram parte da história do município e do país.

“Hoje temos verdadeiras maravilhas aqui. Esses carros ajudaram a construir a história de Cruzeiro do Sul, e é importante que a nova geração possa conhecer esse legado”, completou Diniz.

O evento, que já faz parte do calendário cultural da cidade, contou com a presença de dezenas de veículos antigos, apreciadores e entusiastas do antigomobilismo, reforçando a importância da preservação da memória e valorização da cultura local.