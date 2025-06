Cruzeiro do Sul recebe 18 missionários franciscanos para 15 dias de evangelização no Vale do Juruá

Nesta quinta-feira, 18 de junho de 2025, a Diocese de Cruzeiro do Sul recebeu a visita de 18 missionários franciscanos que iniciam uma intensa jornada de evangelização nas comunidades urbanas e rurais do Vale do Juruá. Vindos de diferentes partes do Brasil, Chile, Argentina e Paraguai, os freis representam 12 entidades ligadas à Conferência Franciscana dos Ministros Provinciais do Brasil e do Cone Sul.

A missão, que segue até o dia 30 de junho, foi planejada desde o início do ano passado em articulação com o bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovenale. Com espírito de serviço, oração e fraternidade, os missionários atuarão em diversas áreas da diocese, incluindo os municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves e comunidades da BR-364, como Gregório, Deracre e Santa Luzia.

Segundo o Frei Fernando, secretário de Evangelização e Missão, essa é uma experiência inédita e carregada de significado para os franciscanos.

“É uma missão sonhada desde o início do ano passado em contato com Dom Flávio. Chegar agora ao coração da Amazônia é uma grande novidade e uma esperança de passos que começam a ser dados. Estamos muito animados e empolgados, já com toda uma programação montada para esses 15 dias de missão.”

A programação inclui celebrações, encontros com lideranças, formações e momentos de espiritualidade com os fiéis, reforçando o carisma franciscano de humildade, cuidado com os mais simples e compromisso com a evangelização.

O bispo Dom Flávio ressaltou a importância da presença dos missionários na região:

“Para nós é uma bênção, porque vamos ter 15 dias de animação em várias comunidades. Espero que seja uma renovação espiritual para todos, para nós e para os próprios missionários. No Reino de Deus, todos dão e recebem, e juntos vamos melhorando.”

A visita também foi marcada pela alegria dos frades ao perceberem a forte devoção da população local por São Francisco das Chagas, título sob o qual o santo é venerado no Santuário das Chagas do Ceará, em Cruzeiro do Sul.

O vídeo com os primeiros registros da chegada e da missão foi publicado nas redes sociais da Diocese, marcando o início deste importante capítulo na caminhada pastoral da região amazônica.