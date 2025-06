Cruzeiro do Sul reduz em mais de 30% os casos de infecções respiratórias agudas com ações preventivas e vacinação

Cruzeiro do Sul vem registrando uma expressiva redução nos casos de infecções respiratórias agudas, resultado direto do trabalho estratégico e preventivo realizado pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com os dados monitorados pela equipe técnica, a comparação entre os anos de 2023 e 2024 aponta uma queda de 32,6% nos registros em 2025.

Os gráficos mostram que, historicamente, as infecções respiratórias acometem principalmente as crianças, cuja prevalência acaba sendo maior devido ao volume expressivo dessa faixa etária na população. A partir dessa constatação e da série histórica de dados, a Secretaria Municipal de Saúde elaborou ainda em janeiro deste ano um planejamento específico para conter o avanço da doença.

As ações preventivas foram intensificadas nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, com foco em educação em saúde, ampliação da publicidade sobre as medidas de proteção e, principalmente, na vacinação. Um dos diferenciais deste ano foi a intensificação das ações de vacinação in loco, estratégia que levou as equipes de saúde diretamente aos bairros, escolas, instituições e comunidades mais afastadas, facilitando o acesso da população às vacinas contra Influenza e Covid-19.

Os resultados desse trabalho aparecem claramente no gráfico de total de atendimentos por síndrome gripal, que compara os anos de 2023, 2024 e 2025. A linha vermelha, correspondente ao ano de 2025, demonstra que, mesmo nos períodos de maior risco, os atendimentos foram significativamente menores em relação aos anos anteriores. Em 2023, por exemplo, as semanas epidemiológicas entre a 15ª e a 20ª apresentaram picos superiores a 400 atendimentos semanais, enquanto em 2025 os números ficaram estáveis, sem a ocorrência dos mesmos picos.

Outro dado importante está relacionado aos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave -SRAG, analisando a diferença entre idosos e crianças. O gráfico demonstra que, de janeiro a maio deste ano, a incidência de casos graves entre crianças se manteve sempre superior à registrada entre os idosos, reforçando a necessidade do foco contínuo nas ações preventivas para este público.

O secretário municipal de Saúde, Marcelo Siqueira, destaca que o planejamento antecipado e as ações de vacinação itinerantes foram fundamentais para o resultado alcançado.

“Ciente da prevalência das infecções respiratórias em determinados períodos do ano, iniciamos precocemente as medidas preventivas. O resultado foi que conseguimos conter a curva de crescimento dessas infecções, alcançando um indicador 32,6% menor que no ano anterior. Mas para nós, esse número ainda é preocupante. Podemos reduzir ainda mais, desde que melhoremos a qualidade do monitoramento e continuemos entendendo que o trabalho de saúde pública é feito assim: se antecipando aos fatos, com planejamento e organização para garantir uma melhor resposta a esse tipo de infecção”, afirmou o secretário.