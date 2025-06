Cruzeiro do Sul sedia a 1ª Gincana Digital do Juruá neste fim de semana

O município de Cruzeiro do Sul será palco, neste final de semana, da 1ª Gincana Digital do Juruá, um evento que une inovação, tecnologia e espírito de equipe em uma programação voltada especialmente para os jovens da região. A atividade será realizada no Jader Machado, espaço público revitalizado que agora recebe um evento inédito com foco em ciência, jogos e imersão digital.

Em entrevista concedida no local do evento, o articulador Alci Costa destacou que a proposta é resgatar as tradicionais gincanas estudantis, tão populares em décadas passadas, incorporando elementos modernos como raciocínio lógico, tecnologia e cultura digital.

“A ideia é trazer aquelas disputas saudáveis das antigas gincanas e maratonas da nossa época, mas agora com foco nos novos conhecimentos e ferramentas da ciência e da tecnologia. Vamos trabalhar temas transversais, estimular o trabalho em equipe, resolver problemas sob pressão e, principalmente, integrar os jovens nesse novo universo”, explicou Alci.

A programação é dividida em dois dias. O primeiro será dedicado à competição entre escolas: seis instituições de ensino médio de Cruzeiro do Sul e uma de Rodrigues Alves participam da disputa. Já o segundo dia será aberto ao público em geral, com a chamada “imersão game”, na qual qualquer jovem do Vale do Juruá poderá montar uma equipe e participar, desde que esteja devidamente inscrito.

O evento é fruto de uma ampla parceria entre o Governo do Estado do Acre, por meio da SEICT, Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte e Fundação Elias Mansour, e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, representada por diversas secretarias, incluindo Educação, Desenvolvimento e Turismo, Cultura e Meio Ambiente. Também conta com apoio da iniciativa privada, como UNONET, Musical Importadora, Bebida Cruzeirense e Posto Bons Amigos.

“Esse é um momento muito importante para a juventude do Juruá. Vivemos em um mundo globalizado, e o poder público precisa garantir o acesso da população, especialmente dos jovens, às ferramentas que desenvolvem o raciocínio, a criatividade e o pensamento crítico”, completou Alci.

As inscrições estão sendo organizadas pelas escolas participantes e por equipes da RAND, responsáveis pela parte técnica do evento.

A expectativa é de que essa seja apenas a primeira edição de uma iniciativa que veio para ficar.