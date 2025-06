Cruzeiro do Sul sedia II Fórum da Mulher Empreendedora nos dias 26, 27 e 28 de junho

A cidade de Cruzeiro do Sul será palco, nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2025, do II Fórum da Mulher Empreendedora, evento promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul (ACECS). A programação acontecerá das 19h às 21h, na sede da instituição organizadora.

O presidente da ACECS, Jairo Bandeira, destaca a importância do fórum como um espaço de valorização, conexão e fortalecimento do protagonismo feminino no cenário empresarial regional. “É uma oportunidade de incentivar, reconhecer e apoiar as mulheres que contribuem para o desenvolvimento econômico do nosso município e da região do Juruá”, afirmou.

Durante os três dias de evento, o público poderá acompanhar palestras, rodas de conversa e painéis com mulheres empreendedoras de diferentes segmentos, que compartilharão suas experiências, desafios e estratégias de crescimento nos negócios.

A expectativa é reunir empresárias, profissionais liberais, estudantes e demais interessados em temas como liderança feminina, inovação, marketing, finanças e empoderamento econômico.

O II Fórum da Mulher Empreendedora é uma importante iniciativa para fomentar o empreendedorismo feminino no Acre, criando uma rede de apoio e aprendizado contínuo entre mulheres que fazem a diferença no mercado.